Azərbaycanlı meyxanaçılar məşhur kriminal avtoritetlə birlikdə - VİDEO

Azərbaycanlı meyxanaçıların kriminal aləmin nümayəndələri ilə görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az aznews.az-a istinadən xəbər verir ki, kadrlarda Ələkbər Yasamallı və başqaları yer alıb.

Məclislərin birində lentə alınan görüntərdə söz ustaları ifa etdikləri meyxananı qazaxıstanlı avtoritet Arman Cumaqeldiyevə həsr ediblər. Avtoritetin özü də sözügedən məclisdə iştirak edib.

Qeyd edək ki, Dikiy Arman ləqəbli avtoritet azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Qulinin (Nadir Səlifov) yaxın dostudur.

Sözügedən kadrları sizə təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.