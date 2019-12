AFFA-nın 8 yanvar 2020-ci il tarixinə növbədənkənar Konfransı çağırılıb.

Metbuat.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərar AFFA İcraiyyə Komitəsinin bugünkü iclasında qəbul olunub.

Digər qərara əsasən, AFFA-nın Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflər hazırlanaraq AFFA-nın növbədənkənar Konfransına təqdim olunmalıdır.

