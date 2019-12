Almaniyanın Blankenburq şəhərində partlayış baş verib.

Metbuat.az-ın xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 25-dən çox insan xəsarət alıb. Yaralı sayının artacağı gözlənilir.



İlkin məlumata görə, partlayış yaşayış evlərindən birində baş verib. Səbəb açıqlanmayıb.

