Aparıcı Firuzə Cəlilova (Fira Cəlilova) işə düzəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bundan sonra Azərbaycan Sənaye Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyətində çalışacaq.

F.Cəlilova cəmiyyətin ictimai əlaqələr və piar üzrə mütəxəssisi vəzifəsinə təyin edilib.

