Əməkdar artist Aybəniz Haşımovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin əmisi dünyasını dəyişib.

Bu barədə o, sosial media hesabında “Canım Cəlal əmim bizi tərk etdi” deyə, yazıb.

Qeyd edək ki, A.Haşımovanın əmisi Gəncədə yaşayırdı. (axşam.az)

