Bakı bulvarında gecə saatlarında qızın anlaşılmaz hərəkəti görənləri şoka salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bulvarda rəqs edən qız daha sonra avtomobilin üstünə çıxıb.

Maraqlısı odur ki, bulvar ərazisinə avtomobillərin daxil olmasına icazə verilmədiyi halda qız maşınla o əraziyə necə daxil olub.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

