SON DƏQİQƏ: Bakıda ağac lüks avtomobillərin üstünə aşdı - "Axşam toyu olacaqdı..." - VİDEO

Bakıda ağacın aşması nəticəsində lüks avtomobillərə ziyan dəyib.

Metbuat.az-ın müxbirinin veridiyi məlumata görə, hadisə Zahid Xəlilov küçəsi ilə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinin kəsişməsində baş verib. Böyük ağacın aşması ilə yaxınlıqdakı işıq dirəyi də avtomobillərin üzərinə aşıb. Nəticədə “Mersedes Gle”, “Toyota Camry” və “Mercedes ML” markalı son model avtomobillərə ziyan dəyib.

Məlumata görə, avtomobillərdən birinin sahibinin bu axşam toy mərasimi baş tutacaqmış.

Hadisə yerindən videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.