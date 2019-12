"Nar" nömrə işlədənlər DİQQƏTLİ OLUN! - Fırıldaqçı sayt...

Azərbaycanın mobil rabitə operatoru "Nar" şirkəti adından istifadə edən və abunəçi nömrələrindən pul oğurlayan fırıldaqçı oyun saytı aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "APA-Economics"ə şirkətin İctimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Əziz Axundov deyib.

Onun sözlərinə görə, şirkətin mütəxəssisləri müəyyənləşdiriblər ki, fırıldaqçılar "Nar"ın adından istifadə edərək dəyərli hədiyyələrin oynanılması ilə bağlı reklamlar yayırlar və bunun müqabilində abunəçilərdən kiçik bir məbləği müəyyən hesaba köçürülməsini tələb edirlər.

"Hazırda biz bu xoşagəlməz halın qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni edirik. Lakin bundan öncə biz abunəçilərimizə xəbərdarlıq edirik ki, heç bir halda onlar öz kredit kartlarının məlumatlarını paylaşmasınlar. Biz abunəçilərimizə yalnız "Nar"ın rəsmi veb-saytında və sosial şəbəkə profillərində keçirilən müsabiqələrə qatılmalarını tövsiyə edirik. Abunəçilərdən xahiş olunur ki, diqqətli olsunlar və fırıldaqçıların qurbanına çevrilməsinlər", - deyə Ə. Axundov qeyd edib.

