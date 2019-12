Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin mətbuat katibi Vladimir Karapetyan açıqlama yayıb.

Onun sözlərinə görə səfər zamanı Paşinyan Avrasiya İttifaqının Ali İqtisadi Şurasının iclasına qatılacaq.

“Putinin Yerevana son səfəri zamanı qarşılıqlı rəsmi səfərlərin həyata keçirilməsi razılaşdırılıb. Biz Putinin Ermənistana səfərini səbirsizliklə gözləyirik”. (modern.az)

