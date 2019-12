Ölçüsü kiçik, görünüşü daha çox kartofa bənzəyən bu bitkinin 1 kiloqramı Azərbaycanda 18-20 manata satılır. Söhbət dombalan kimi tanınan göbələkdən gedir.

Metbuat.az bildirir ki, bu bitki bizdə ucuz olsa da, Avropada kilosu 2000 avroya satılır.





