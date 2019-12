Aparıcı Azər İsmayılov (Zahid) üçüncü dəfə ailə həyatı qurduğu xanımı ilə fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımında xanımının üzünü tam göstərməyən aparıcı sözügedən paylaşımına "Mən səni sevirəm” şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, A. İsmayılovun 3-cü toyu ötən ayın sonunda baş tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.