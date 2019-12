Boliviyanın keçmiş prezidenti Evo Morales Argentinaya sığınıb.

Metbuat.az “euronews”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Argentinanın Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Morales ölkəyə daxil olmaq üçün müraciət edib. Hazırda o qaçqın statusu almaq üçün lazımi sənədləri toplayır.

Qeyd edək ki, Morales müxalifət və ordunun təzyiqi ilə istefa verərək, Meksikaya sığınmışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

