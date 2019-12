Avtomobil yolu keçmək istəyən 8 yaşlı qızı vurdu - VİDEO

Zərbənin şiddətində balaca qız bir neçə metrə havada uçaraq asfalta çırpılıb. Rusiyanın Stavropol əyalətində avtomobilin yolu keçən qızı vurma görüntüləri təhlükəsizlik kamerasına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, insident Pyatiqorsk şəhərinin Koçubeya küçəsində qeydə alınıb.

Kadrlarda, yolun piyada üçün müəyyən olmayan yerindən əvvəlcə qadının qaçaraq keçdiyi və sonra da arxasınca gələn qızının da yolu keçməsini gözlədiyi görülür.

Bunun ardınca isə 8 yaşlarındakı məktəbli yolu qaçaraq keçmək istəyir, ancaq, bu arada sürətlə hərəkətdə olan “Renault” markalı minik avtomobili ona çırpılır.

Zərbənin şiddətində balaca qız bir neçə metrə havada uçaraq asfalta çırpılır.

Hadisənin digər təfərrüatları barədə məlumat verilmir. (avtosfer.az)

