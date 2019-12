Lizzo "İlin Sənətçisi" seçildi

Dünyaca məşhur "Time" jurnalı Lizzo ləqəbi ilə tanınan müğənni Melissa Ceffersonu "İlin Sənətçisi" seçib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, müəlliflər Lizzonun ifasının yetərincə gülməli və həssas olduğunu bildiriblər. Qeyd edilib ki, Lizzo 10 ildir musiqi ilə məşğul olur və 2019-cu il onun üçün ən uğurlu il olub. Belə ki, bu il onun musiqiləri "Walmart" və "GrubHub" kimi firma reklamlarında səsləndirilib.

Qeyd edək ki, Lizzo həmçinin məşhur "Qremmi" mükafatında 8 nominasiya üzrə namizəd olmaqla böyük uğura imza atmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.