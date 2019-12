Rusiyanın Əməkdar artisti Yekatrina Durova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 60 yaşlı sənətçi uzunsürən ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Aktrisa ilə vida mərasimi ilə bağlı detallar hələlik açıqlanmayıb.



