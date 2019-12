Mərhum Energetika Naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə evlənib səhnədən gedən Safura yenidən müğənniliyə başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "INFE Azerbaijan" səhifəsi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Safura Uil Teylor və Maykl Ceyms Daun tərəfindən hazırlanan "High On Your Love" adlı yeni mahnı ilə səhnəyə dönüş edir.

Qeyd edək ki, sənətçi 2013-cü ildə ailə qurub. Onun bu evlilikdən üç övladı var.

