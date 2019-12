Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli sosial şəbəkədə oğlu Məhəmmədəli ilə şəklini paylaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müğənni şəklə “Oğlum hər kəsə uğurlar arzu edir” şərhini qeyd edib. Onun paylaşımı 1500 insan tərəfindən bəyənilib.

Qeyd edək ki, V.Məhərrəmlinin 2 övladı var. Qızı Əfaşan ilk evliliyindən, oğlu Məhəmmədəli isə ikinci evliliyindəndir. (lent.az)



