Mustafa Şentop Bakıya gəlir - Vaxt açıqlandı

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop dekabrın 17-də Azərbaycana səfər edəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Türkiyənin Bakıdakı səfiri Erkan Özoral məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Şentop Bakıda keçiriləcək Türkdilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş Məclisinin iclasında iştirak edəcək.

Bundan əlavə, Türkiyə parlament sədrinin Bakıda bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulub.



Xatırladaq ki, TÜRKPA Baş Məclisinin yığıncağı dekabrın 18-də keçiriləcək.

