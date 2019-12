Ailənin 8 üzvü də bələdiyyə sədri olmaq istəyir - AZƏRBAYCANDA - FOTO

Bakıda bələdiyyə sədri 8 ailə üzvünün namizədliyini geri götürüb.

Metbuat.az “qafqazinfo”ya istinadla xəbər verir ki, bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Rafael Cəbrayılovun özü, qızı, oğlu, iki bacısı, iki qardaşı və iki yaxın qohumundan ibarət 8 nəfərin namizədliyini irəli sürməsi barədə məlumat yayılmışdı.

Bu gün həmin bələdiyyəyə namizədliyini irəli sürmüş Famil İbrahimov məlumat paylaşaraq artıq bələdiyyə sədrinin geri çəkildiyini bildirib. Belə ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında namizədlər siyahısında R.Cəfərov və yaxınlarının adları silinib, onlar namizədliklərini geri götürüblər.

