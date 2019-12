ANS-in Qənirəsi elə şəkillərini paylaşdı ki.. - FOTOLAR

ANS televiziyasının keçmiş aparıcısı Qənirə Ataşovanın yeni paylaşımı maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda ABŞ-da yaşayan aparıcı fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb. Yoqa ilə məşğul olan Ataşova məşq zamanı çəkilən fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb.

O, paylaşımını belə şərh edib:

“Şəkillər ruhumu əks etdirir. Allaha min şükürlər olsun. 40-adək qədər boşuna yaşamadım. Çalışdım, öyrəndim və öyrənməyə davam edirəm. Qiyməti olan vaxtın dəyərini bilək. Çəkimi 50 kiloqram olaraq, qoruya bildim”.

Qeyd edək ki, 18 iyul 2016-cı il tarixində ANS telekanalının yayımı dayandırılıb.

