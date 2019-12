Almaniyada azərbaycanlılar oğurluq ediblər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, onların müxtəlif vaxtlarda eyni marketi soyduğu məlum olub. Hadisə ölkənin Deqqendorf şəhərində baş verib. 31 yaşlı şəxs aldığı malların pulunu ödəmədən marketdən çıxıb.

Digər bir azərbaycanlı də ayrı vaxtda eyni addımı atıb. Belə ki, 42 yaşlı azərbaycanlı 5 avro dəyərində məhsulun pulunu ödəmədən marketdən çıxıb.

