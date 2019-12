Erməni deputat “soyqırım” qətnaməsinə qarşı çıxdı

Türkiyə parlamentinin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından (AKP) olan erməni əsilli deputatı Markar Yesayan ABŞ Senatında qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı qəbul edilmiş qətnamənin əleyhinə çıxış edib.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, deputat bu sənədin Ermənistan-Türkiyə dialoquna mane olduğunu deyib.



Onun sözlərinə görə, on illərdir “soyqırım”la əlaqəli qəbul edilməyən qətnamə Türkiyəni Rusiyadan S-400 komplekslərini almasına və Suriyadakı əməliyyata görə cəzalandırmaq üçün təsdiqlənib.



“Bunun tarixə və reallığa heç bir aidiyyəti yoxdur. Atılan addım yalnız dialoqa mane olur. Və yəqin ki, bu, elə arzuolunandır. Beləliklə, vampirlər üçün ziyafətə çevriləcək yara həmişə qanayacaq”, - deyə Yesayan öz "Twitter" səhifəsində yazıb.



Xatırladaq ki, dekabrın 12-də ABŞ Senatında qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı qətnamə yekdilliklə qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.