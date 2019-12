Dünyaca məşhur "The Beatles" qrupunun ingilis musiqiçisi Con Lennonun eynəyi hərraca çıxarılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hərrac "Sotheby" hərrac evində keçirilib və eynək 137,5 min funt sterlinqə, yəni 183 min dollara satılıb.

Məlumata görə, sözügedən eynək musiqiçiyə 1966-cı ildə "Mən müharibədə necə qazandım" filminin çəklişləri əsnasında verilib.

