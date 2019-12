İntim münasibət zamanı bədbəxt hadisə - Erotik fantaziya ölümlə nəticələndi - FOTOLAR

20 yaşlı qadın erotik fantaziyasına qurban gedib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, 24 yaşlı oğlanı öldürməkdə ittiham edilən 20 yaşlı Jamie Lee Dolheguy-ın məhkəməsi keçirilib.

Avstraliyada yaşayan 20 yaşlı Jamie Lee Dolheguy adlı qız tanışlıq saytlarının birində münasibət qurduğu 24 yaşlı hindistanlı oğlanı cinsi əlaqə zamanı qətlə yetirib.

Hakim qarşısına çıxarılan qadın Maulin Rathod adlı partnyorunu seks oyuncağının enerji yığma kabeli ilə öldürdüyünü etiraf edib.

O bildirib ki, sosial şəbəkədə mesajlaşarkən oğlan qızın "kölə"si olmağı qəbul edib. Onlar görüşüb, cinsi əlaqədə olarkən fantaziyaları baş tutmayıb və nəticədə oğlan havazıslıqdan boğularaq ölüb.

Psixoloji problemləri olan qadın: "Bir insanı öldürəbiləcəyimdən əmin olmaq üçün cinayət törətdim", - deyərək cinayəti etiraf edib.



Milli.Az fotoları təqdim edir: (milli.az)

