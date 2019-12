Samoada qızılca epidemiyası tüğyan edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bir neçə həftə ərzində bu xəstəlikdən ölənlərin 72 nəfərə çatıb.

5,1 nəfərin qızılcaya yoluxduğu deyilir. Bunlardan 74 nəfir son sutka ərzində yoluxub.

Samoa rəhbərliyi epidemiya ilə əlaqədar iki günlük fövqəladə vəziyyət elan edib.

Bundan başqa, Okeaniyanın digər ölkəsində, Ficidə qızılca 21 nəfərin ölümünə səbəb olub.



