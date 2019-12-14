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Ərdoğan Qənirə Paşayevanın şeirini OXUDU - VİDEO

Ərdoğan Qənirə Paşayevanın şeirini
14:13 14 Dekabr 2019
210 Siyasət
Fərrux Həsənov
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ahıska türklərinin sürgün edilməsinin 75-ci ildönümü ilə bağlı anma mərasimində çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə lideri çıxışını Azərbaycanın beşinci çağırış Milli Məclisinin deputatı Qənirə Paşayevanın yazdığı "Ahıska" şeirini oxuyaraq tamamlayıb.

“Ahıska!

Sensin içimde yanan kor ateş;

Sensin, ezeli ve ebedi yurdum!

Kavuşma ümidiyle yaşadım bunca yıldır;

Ümitler ki benim yenilmez ordum!

Ahıska!

Sen talan olmuş Türk yurdunun;

Gözü yaşlı maralısın.

Evladından ayrı düşmüş;

Anne gibi yaralısın…’’

Ahıska!

Yitirme ümidini bir gün de olsa,

Gelecek senin de altın çağların!

Bekle evlatlarını derviş sabrıyla;

Yeşertsin ümidi ulu dağların;

Birleşince tek bayrak altında erler;

Aydınlanacak yurtların, ocakların yanacak!"

(modern.az)

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Ərdoğan Qənirə Paşayevanın şeirini oxudu
metbuat.az

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