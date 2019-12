ABŞ-da canlı yayımda gənc müxbirə qarşı əxlaqsız hərəkət edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Corciya ştatında yaşayan Aleks Bozarjian adlı müxbir reportaj hazırlayarkən 43 yaşlı kişi onun ombasına şillə vuraraq qaçıb.

Canlı yayımda biabır olan qız həmin adam haqqında şikayət edib. 43 yaşlı kişi saxlanılıb və əməlinə görə peşman olduğunu bildirib. Məhkəmənin qərarı ilə o, 1 il həbs cəzasına məhkum edilib.

