"Ay ailə başçıları, gey sənətçiləri niyə toyunuza dəvət edirsiz?!" - FOTO

"Mən gey sənətçilərin əleyhinəyəm!" Bu fikirlər müğənni Mircabbar Mirbabayevə məxsusdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc ifaçı "Facebook" səhifəsində cinsi azlıq nümayəndəsi olan həmkarlarına qarşı üsyanını belə izhar edib:

"Xəstədirlər, anormaldırlar və ya bu da onların həyat tərzidir deyib, efirə buraxmalıyıq? Xeyir ola onların tövsiyyələrinə qulaq asmalıyıq?! "Vid-fasonlarından" nə olduqları görünürsə, xeyir ola?

Gey müğənniləri məclislərinizə niyə dəvət edirsiz? Ay ailə başçıları, hara baxırsız? Arvadın, uşağın gedib ona yaxınlaşıb qucaqlayanda heç nə demirsiz, ancaq bir kişi müğənni ilə şəkil çəkdirəndə qeyrət damarınız tutur".

