Azərbaycan və İran arasında viza rejiminin ləğvi gündəlikdədir - İran XİN

“İranın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyi şəffafdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Abbas Musəvi bu gün Şərqi Azərbaycan əyalətinə səfəri zamanı Təbrizdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

A.Musəvi bildirib ki, İran Ermənistan- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün əməkdaşlıq etməyə hazırdır.

A. Musəvi qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası bölgədəki proseslərdə önəmli bir ölkədir və İranın dostudur: “Əlaqələrin inkişaf yollarından biri budur ki, iki ölkənin vətəndaşlarının qarşılıqlı səfərlərindəki mövcud maneələr aradan qaldırılsın. Biz öz tərəfimizdən bu xoş niyyəti göstərməyə çalışmışıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə ikitərəfli viza rejimini ləğv etmişik. Digər qonşu ölkələrlə də viza rejimini ləğv etmək üçün səylərimiz davam etdirilir”.

O deyib ki, Azərbaycan və İran arasında viza rejiminin ikitərəfli ləğvi məsələsi hökumətin gündəliyindədir.

