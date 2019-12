Dünyanın ən gənc baş naziri Sanna Marinlə Avropanın ən nüfuzlu ölkəsinin prezidenti Emmanuel Makron arasındakı səmimi görüntülər dünya mediasında böyük maraqla qarşılanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Finlandiyanın baş naziri ilə Fransa prezidenti arasındakı dialoq ötən gün Brüsseldəki zirvə topalntısında qeydə alnıb.

34 yaşlı Sanna Marin qısa müddət ərzində Emmanuel Makronla əlaqə qurub və aralarında səmimi söhbət yaranıb. Baş verənlər Qərb mediasının diqqətindən heç də yayınmayıb.

