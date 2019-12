İndiyə qədər növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün 268 nəfər müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib.



MSK sədri bildirib ki, növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak etmək istəyən 71 nəfərin namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənib, 29 nəfərə isə imza vərəqələri verilib.



Qeyd edək ki, Milli Məclisə növbədənkənar seçkilər 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilib.

