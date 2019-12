3-cü mikrorayon bazarındakı yanğın söndürülüb - Yenilənib

Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda (3-cü mikrorayon bazarı adlanan ərazidə) baş verən yanğın söndürülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Əlavə məlumat veriləcək.

***

17:55

Bakının Nəsimi rayonunda yerləşən 3-cü mikrorayon bazarı adlanan ərazidə yanğın baş verib.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, Dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

Hazırda yanğınsöndürmə işləri davam etdirilir.

