3-cü mikrorayon bazarındakı yanğın tıxaca səbəb oldu

Nəsimi rayonunda 3-cü mikrorayon bazarı yaxınlığında baş verən yanğınla əlaqədar hazırda 3-cü mikrorayon dairəsindən Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Ceyhun Səlimov küçəsində, eyni zamanda "20 yanvar" dairəsindən 3-cü mikrorayon dairəsi istiqamətində hərəkət tam məhdudlaşdırılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) məlumat verilib.



Qeyd olunub ki, hazırda dairədəki körpünün üzərində Ziya Bünyadov istiqamətində tıxac müşahidə olunur: "Sürücülərdən zərurət olmadığı halda qeyd edilən istiqamətdə hərəkət etməmələrini xahiş edirik. Məhdudiyyətlə əlaqədar həmin istiqamətdən keçən müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların hərəkət istiqaməti də dəyişdirilib. Avtobuslar digər nəqliyyat vasitələrinin yönləndirildiyi küçələrdən keçməklə hərəkət edir".



