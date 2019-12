Bakının Nəsimi rayonu, 3-cü mikrorayon bazarının arxasındakı köhnə hamamda baş verən yanğında xəsarət alan olmayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yanğında xəsarətlə bağlı nazirliyə müraciət daxil olmayıb.



