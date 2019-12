Çinin Siçuan vilayətində kömür mədənini su basıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 15 nəfər itkin düşüb.

Əraziyə xilasedici briqadalar cəlb olunub. Ölü sayının artacağı istisna edilmir.



