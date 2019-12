Müğənni Damla babası ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı "İnstaqram"da etdiyi paylaşımda bunları qeyd edib:

"Yaşlılıq nə saçın ağarması, nə də belin bükülməsidir. Ruhu sönən, ümidi itən hər kəs yaşlıdır. İnsan 83 yaşında ruhunu itirməyib, ümidlərini yaşadırsa, demek ki, 18 yaşındadır. Mənim babam da ruhlu və ümidli insanlar cərgəsindədir”.



