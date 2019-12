Könül Kərimova qızına EV HƏDİYYƏ ETDİ - Səbəbi TƏƏCCÜBLƏNDİRDİ - FOTO

"Qız köçdü Bakıya, yoxsa hələ Ağcabədidədir?"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sualla Zaur Baxşəliyev verilişində qonağı olan əməkdar artist Könül Kərimovaya müraciət edib.

Xanım sənətçi qızına Bakıdan ev alıb hədiyyə etdiyini bildirib:

"Ara-sıra gəlir-gedir. Fikirimiz var Bakıda aptek açaq onun üçün. Nəvəmə yüngülvari bir ev düzəltdim ki, bəlkə bu yolnan onları gətizdirəm Bakıya. Evi biz tərəfdə "zdaniya"dan almışam".

Xatırladaq ki, əməkdar artistin qızı Ləman 2017-ci ilin noyabrında Orxan adlı bəylə evlənmişdi. Cütlüyün bu ilin 8 iyul tarixində qızları doğulub. Onlar övladına Dəniz adını verib.

Qeyd edək ki, Ləman Ağcabədi rayonuna gəlin köçüb.

