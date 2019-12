ABŞ-ın Corciya ştatında silahlı insident olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə "Cumberland" ticarət mərkəzində baş verib.

Yerli polis məlumatı təsdiqləyib. Bildirilib ki, atışma zamanı 1 nəfər xəsarət alıb. Atəş açan şəxsin axtarışı aparılır.

