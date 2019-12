“Dünya gözəli - 2019” gözəllik müsabiqəsinin qalibi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Londonda keçirilən mərasimdə Yamaykadan olan 23 yaşlı Toni-Ann Singh dünyanın ən gözəl qızı elan edilib.

Qeyd edək ki, ikinci yerə fransalı Ofeli Mezino, üçüncü yerə isə hindistanlı Suman Rao layiq görülüb.

















