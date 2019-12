Emeri “Everton”dan imtina etdi

“Arsenal” klubu ilə yolları ayrılan ispaniyalı futbol mütəxəssisi Unai Emeri “Everton”un baş məşqçisi təklifindən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Marca” nəşri məlumat yayıb.



Bildirilib ki, Emeri İngiltərə çempionatında mübarizə aparan hər hansı kluba keçməyə tələsmir. O, məşqçi karyerasında növbəti addımı atmazdan əvvəl vəziyyəti dəqiq təhlil etmək niyyətindədir. Hətta Emeri Çindən də iki təklif alıb.



Qeyd edək ki, 48 yaşlı U.Emeri 2018-ci ildən “Arsenal”a rəhbərlik edib, noyabr ayında istefaya göndərilib.



