Azərbaycan Ordusunun keçmiş korpus komandiri, istefada olan general-mayor Qabil Məmmədov 2020-ci il fevralın 9-a təyin olunmuş növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Q.Məmmədov bu barədə "Facebook" hesabında məlumat yayıb. O, 73 saylı Lənkəran şəhər Seçki Dairəsindən deputatlığa namizədliyini irəli sürüb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.