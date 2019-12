Azərbaycanlı oğlanın erməni qızla şok görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, diasporpress.az əldə etdiyi video görüntülərdən məlum olur ki, Moskvada yerləşən Moskva İqtisadiyyat və Hüquq Akademiyasında təhsil alan azərbaycanlı gənclər erməni "dost”ları ilə qol-qola rəqs edərək əylənirlər.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.