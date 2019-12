İtaliyanın Brindizi şəhərində təxminən 40 kiloqramlıq dinamit yatağı aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təhlükəsizlik orqanlarının qərarı ilə 50 mindən çox sakin şəhərdən evakuasiya edilib. Əraziyə cəlb olunan mütəxəssislər bombanı zərərsizləşdiriblər.



Qeyd olunub ki, tapılan bomba İkinci Dünya müharibəsi zamanı Böyük Britaniya hərbi qüvvələri tərəfindən atılıb.

