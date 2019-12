Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk oyununda "Qəbələ" və "Sabah" klubları qarşılaşıblar.



Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən görüş meydan sahiblərinin 3:0 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb. "Qəbələ"nin heyətində Klesio Bauk və Ülvi İsgəndərov fərqləniblər. Klesio Bauk dubla imza atıb.



Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab görüşü iyunun 19-da Bakıda keçiriləcək.





