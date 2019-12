Türkiyənin Tekirdağ şəhərində qanunsuz miqrantlara qarşı əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat nəticəsində ölkəyə qanunsuz yolla daxil olmuş 26 xarici ölkə vətəndaşı saxlanılıb. Onlardan 17 nəfəri Pakistan, 9-u Banqladeş vətəndaşıdır.



Saxlanılan şəxslər Türkiyədən başqa ölkələrə keçmək istədiklərini bildirib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.



