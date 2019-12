Türkiyə Super Liqasında XV turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün “Sivasspor” klubu öz meydanında “Fənərbağça”nı qəbul edib. Gərgin hücumlarla yadda qalan görüşdə “Fənərbağça” 3:1 hesabı ilə məğlub olub.



Qeyd edək ki, meydan sahiblərinin qollarını Fernando Andrade, Emre Kilinç və Ziya Erdal vurub. İstanbul klubunun heyətində Deniz Türüç fərqlənib.

