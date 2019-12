Türkiyənin İzmir şəhərində ər "baxımsız" hesab etdiyi həyat yoldaşını döyərək xəstəxanalıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, döyülən Filiz Təkin adlı qadın bu gün aldığı zərbələrdən xəstəxanada vəfat edib.

Ər İbrahim Təkin tutduğu əmələ görə həbs olunub. 38 yaşlı Filiz Təkinin orqanları isə bağışlanılıb.



