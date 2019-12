Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ikinci qarşılaşmasında “Səbail” və “Zirə” klubları üz-üzə gəliblər. “ASCO Arena”da baş tutan matçda qapılara qol vurulmayıb. Görüş heç-heçə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab matçı dekabrın 19-da keçiriləcək.

