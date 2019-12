Hansı bananları almalı - Alarkən diqqət edilməyən məqamlar

Sağlamlığınız üçün ən faydalı bananların hansılar olduğunu bilirsinizmi? Yaşıl, sarı, yoxsa qəhvərəngli bananlar?

Metbuat.az xəbər verir ki, yaşıl banan tam yetişməmiş olduğundan həzm edilməsi çətindir, faydası azdır. Sarı və qəhvərəngli bananlar isə yetişmiş hesab edilir. Əksəriyyət valideynlər üzərində tund ləkələr olan bananı xarab olmuş hesab etdiyi üçün almır. Ancaq əksinə, ən güclü antioksidant tərkibə malik məhz bu bananlardır.



Bu cür meyvə həzm sisteminə yaxşı təsir edir. Tərkibindəki nişasta orqanizm tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir. Bundan əlavə, "xallı" bananlar digərlərinə nisbətən potasyumla daha çox zəngindir. Bu da xüsusilə uşaqların zehni inkişafı üçün çox vacibdir.

