Rusiyanın Nijeqorodsk vilayətində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, içərisində 40-a yaxın sərnişin olan avtobus idarəetmədən çıxaraq yol kənarına aşıb.

Hadisə nəticəsində 25 nəfər xəsarət alıb. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib. 13 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.





